Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir’in Kiraz ilçesinde halka hitap etti. Erdoğan, “Sevgili gençler, bu coşkunuz, bu heyecanınız var ya işte bunu millete farklı taşıyacağız. Ne diyeceğiz? Bir olacağız, iyi olacağız, diri olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız. Onun için inşallah hükümetimiz Sayın Binali beyin başkanlığında tüm bakanlarıyla hamdolsun çalışmalarını dinamik bir şekilde sürdürüyor. Terörle de mücadelemiz var. Terörle mücadelemize şu anda, dikkat ederseniz tek cephede mücadele etmiyoruz. PKK’sı, PYD’si, DHKP-C’si, FETÖ’su, DEAŞ’ı hepsiyle bir mücadele. Büyük devlet, işte bugünlerde belli olur. Büyük devlet bu operasyonlarda belli olur. Onun için, Rabbimiz ne diyor? Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyiniz. Onlar diridirler, ancak siz bunu göremezsiniz. Şimdi bizim şehitlerimiz ölü değil diri. Dolayısıyla onlar şuanda bizi görüyor, onlar bizi şuanda dinliyor, onun için ne mutlu onların annelerine babalarına” dedi.

“KİRAZ’A DAHA BÜYÜK YATIRIM”

Kiraz halkına seslenen ve yatırım müjdesi veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kiraz Belediye Başkanı Saliha Özçınar Şengül’e verdiği sözü yerine getirdiği için mutlu olduğunu belirtti. İzmir’de önemli açılışlar yaptıklarını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Değerli kardeşlerim az önce sayın başbakanımızın da ifade ettiği gibi bugün İzmir’de önemli açılışlar yaptık. Ve bu açılışlarla birlikte bu eser kervanı yürümeye devam ediyor. Hamdolsun gerek enerjide gerekse süt endüstrisi ile ilgili entegre muhteşem bir tesisi Tire’de açtık. 85 milyon dolarlık bir tesis ve 850 kişinin çalışacağı bir tesis. Böyle bir tesis inanıyorum ki böyle bir bölgeye farklı bir güç katacak. Tabi ben şuanda Binali kardeşimden bir şey rica edeceğim. Biliyorum ki o Saliha kardeşini şuana kadar hiç yalnız bırakmadı. Ama bundan sonrada inanıyorum ki gerek kendisi gerekse milletvekili arkadaşlarıyla özellikle Kiraz’a daha büyük yatırımlar yapmak suretiyle inşallah Kiraz’ı çok daha iyi bir konuma taşıyacaklar” diye konuştu.

“TEK MİLLET, TEK BAYRAK, TEK VATAN, TEK DEVLET”

Rabia işaretinin anlamına değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Kardeşlerim birbirimize inanacağız biz size inanıyoruz ve biz sizi Allah için seviyoruz. Çünkü sizler 15 Temmuzda dik durdunuz. Hiç endişe etmeyin biz dimdik duruyoruz. Hiç bir faninin karşısında eğilmedik sadece, Allah’ın huzurunda eğiliriz. Bizim Rabia işaretimiz var ya. Ne var burada? Burada tek millet var. 80 milyon tek milletiz. Türk’ü, Kürt’ü, Laz’ı, Çerkez’i, Gürcü’sü, Roman’ı, Boşnak’ı, Arnavut’u 80 milyon tek milletiz. Çünkü biz yaratılanı Yaradan’dan ötürü sevdik, ayrım yapmadık. İki, tek bayrak. Bizim bu bayrağımızdan başka, böyle paçavralar, bize bayrak diye yutturulamaz. Rengi şehidimizin kanıdır, hilal bağımsızlığımızın ifadesi, yıldız şehidimizin ta kendisi. Üç, tek vatan. Bayrakları bayrak yapan, üstündeki kandır, toprak, eğer uğrunda ölen varsa vatandır. Bu toprağın uğrunda çok şehitler verdik. İşte onun için bu topraklar ne oldu bize vatan oldu. Ve tek devlet. Türkiye Cumhuriyeti Devletinden başka asla, bir devletimiz söz konusu değildir” ifadelerini kullandı.

“ARTIK SABIR KALMADI”

Gaziantep saldırısından sonra sabrın tükendiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Kardeşlerim, işte bu anlayışla bakınız şu anda Kilis’e saldırdılar, Gaziantep’e saldırdılar. Sabır, sabır, sabır. Gaziantep’te bir düğün merasiminde biliyorsunuz 56 kişiyi şehit ettiler. Gittik hastaneleri ziyaret ettik. Anneleri gördüm, o yavruların hallerini gördüm, annelerinin hallerini gördüm. Ve o olaydan sonra dedik ki; artık daha sabır yok, gireceğiz dedik. Ve ilk önce Cerablus’tan girdik. Arkasından El Bab’a girdik ve dedik ki devam edeceğiz. Ve El-Bab’a doğru gittik. Şu anda El-Bab kuşatılmış vaziyette bitti bitiyor. Çünkü bu millet, zulmetmez, fakat bu millet, zulme de razı olmaz. Ve şu anda yaptığımız budur” şeklinde konuştu.