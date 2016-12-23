Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik operasyonlar kapsamında sabah saatlerinde Kocaeli Adliyesi’ne getirilen 12 özel sektör çalışanından 2’si tutuklandı. 4 kişi adli kontrol talebi ile 6 kişi de savcılık talimatı ile serbest bırakıldı.
Kocaeli’de FETÖ’den 2 kişi tutuklandı
23.12.2016 - 22:46 | Son Güncelleme: 23.12.2016 - 22:46
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kocaeli’de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan 12 kişiden 2’si tutuklandı.
Etiketler : kocaeli,FETÖ,
431710 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/431710.aspx
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