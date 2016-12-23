Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik operasyonlar kapsamında sabah saatlerinde Kocaeli Adliyesi’ne getirilen 12 özel sektör çalışanından 2’si tutuklandı. 4 kişi adli kontrol talebi ile 6 kişi de savcılık talimatı ile serbest bırakıldı.