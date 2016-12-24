Emniyet güçleri, İstanbul Gazi Mahallesi'nde terör örgütü PKK'ya operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda 1 tabanca, 2 pompalı tüfek, 1 keleş ve 1 MP5 K ele geçirildi. Bir PKK'lı terörist sağ olarak yakalandı.
Gazi mahallesinde PKK operasyonu
24.12.2016 - 01:46 | Son Güncelleme: 24.12.2016 - 01:46
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul Gazi Mahallesi'nde emniyet güçlerince terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 5 silah ele geçirilirken, 1 terörist sağ yakalandı.
Etiketler : gazi mahallesi,pkk,operasyon,
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