Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Emniyet güçleri, İstanbul Gazi Mahallesi'nde terör örgütü PKK'ya operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda 1 tabanca, 2 pompalı tüfek, 1 keleş ve 1 MP5 K ele geçirildi. Bir PKK'lı terörist sağ olarak yakalandı.