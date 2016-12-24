Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun ANKARA

Darbe teşebbüsüne ilişkin soruşturma kapsamında Polatlı 58. Topçu Tugayı ve Füze Okul Komutanlığından 330 kişi hakkında hazırlanan iddianamenin ayrıntıları ortaya çıkıyor. İddianamede, sözde bildiride Öğrenci ve Kurslar Tabur Komutanlığına tabur komutanı olarak atanan Yarbay Abdülkerim Ceyhan’ın görevlendirmeler yaptığı sırada diğer darbeci askerlere, “Zor zamanlar geçiriyoruz. Bir şeyler yapacağız. Bu düzen böyle gitmeyecek. Ortalık çok karışık 1 hafta kadar Ankara’ya göreve çıkabilirsiniz. Gidin hazırlıklarınızı yapın. Silah ve tüfeklerinizi alın” dediği tespit edildi. İddianamede nizamiyeden çıkartılacak kursiyerler için 400’er adet mermi dağıtılması talimatı verildiği de bildirildi. Şüpheli Astsubay Cengiz Karabacak, Ceyhan’ın kendisini arayarak “Kışlaya saldırı olabilir” diyerek subay, astsubay, uzman erbaş kurs bölüğüne ve takım komutanlarına 400’er adet mermi verilmesini emretmesi üzerine talimatı yerine getirdiğini ifade etti. Cuntacı Ceyhan’ın yaptığı konuşmada da “Sizler profesyonel askerlersiniz. Bugünler için eğitildiniz. Gerekirse silah kullanacaksınız, sıkacaksınız” dediği kaydedildi. Ayrıca karargâhta yer alan Askeriye Camii imamının ezan ve sala okumaması için cuntacıların camiye botları ve tabancalarıyla girdikleri belirlendi. İddianamede darbecilerin imamlara silah çekmeye kalkıştığını, minareden gelen sesler üzerine çevredeki vatandaşların olaylara müdahale ettiği ve cuntacıların korkup geri çekildikleri kaydedildi.