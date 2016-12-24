Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

A.D, verdiği ifadede, FETÖ mensuplarının eğitimdeki yapılanmasını deşifre etti. ByLock programını 17-25 Aralık’tan sonra kullanılmaya başladığını belirten A.D, örgüt mensubu öğretmenlerin, öğrencilerin FETÖ’ye sempati duymalarını sağlamak amacıyla ellerinden geleni yaptıklarını söyledi. A.D. “Öğrencilerden örgütün kaynak kitapların almaları isteniyordu. Öğrencilere verdikleri dersleri yapmaları için bunlar öneriliyordu. Örgüt yayınevlerinde öğrencilere, özellikle Gülen ve yapıya mensup kişilerin hazırladıkları kitaplar tavsiye ediliyordu. Öğrenciler bunları almadıkları zaman derslerinde sıkıntı yaşıyor, kırık not alıyorlardı” dedi.