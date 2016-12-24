A.D, verdiği ifadede, FETÖ mensuplarının eğitimdeki yapılanmasını deşifre etti. ByLock programını 17-25 Aralık’tan sonra kullanılmaya başladığını belirten A.D, örgüt mensubu öğretmenlerin, öğrencilerin FETÖ’ye sempati duymalarını sağlamak amacıyla ellerinden geleni yaptıklarını söyledi. A.D. “Öğrencilerden örgütün kaynak kitapların almaları isteniyordu. Öğrencilere verdikleri dersleri yapmaları için bunlar öneriliyordu. Örgüt yayınevlerinde öğrencilere, özellikle Gülen ve yapıya mensup kişilerin hazırladıkları kitaplar tavsiye ediliyordu. Öğrenciler bunları almadıkları zaman derslerinde sıkıntı yaşıyor, kırık not alıyorlardı” dedi.
Militan öğretmenlerden Gülen kitabı almayan öğrencilere kırık not
24.12.2016 - 08:06 | Son Güncelleme: 24.12.2016 - 08:06
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Erzurum’da FETÖ soruşturması kapsamında tutuklanan öğretmen A.D, öğrencilere, KHK ile kapatılan yayınevlerinden terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen ve diğer örgüt üyelerine ait kitapları kaynak gösterdiklerini itiraf etti.
Etiketler : fetö,
431786 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/431786.aspx
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