Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Anadolu Ajansına özel demeç veren Kılıçdaroğlu, Suriye politikasında bir düzelme olduğunu ancak bunda geç kalındığını belirterek “Suriye’nin toprak bütünlüğüne saygı, sözleri iktidar yetkilileri tarafından dile getiriliyor, biz bunu öteden beri dillendiriyorduk. Umarız bütün bu yanlışlardan dönülür ve Türkiye, Orta Doğu’da eski günlerde olduğu gibi barışın egemen olduğu, sözünün dinlendiği saygın bir ülke konumuna yeniden kavuşmuş olur” ifadelerini kullandı.

CHP lideri, Twitter hesabından yaptığı açıklamada ise şunları kaydetti: Sınırlarımızın güvenliği sağlanmalı, bunda tereddüt yok. Ancak IŞİD’le karadan mücadelede Türk askerinin yalnız bırakılması kabul edilemez. Bu, başlı başına yanlış dış politikaların, verilen tavizlerin sonucudur. Türk askeri Orta Doğu bataklığına gözü kapalı sürüklenmemeli.”