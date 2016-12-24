Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Karargâh binasının yerle bir edilmesi sonrası 18 DAEŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi. Söz konusu harekâtı müteakip DAEŞ’li teröristlerin emir seviyesinde büyük kayıplar verdiği, çok sayıda ölü ve yaralıları olduğu” yönündeki bilgilerin teröristler arasındaki görüşmelere de yansıdığının tespit edildiği kaydedildi. Gün içinde yaşanan çatışma ve hava harekatlarında ise 24 DAEŞ üyesi öldürüldü. Tespit edilen 143 DAEŞ hedefi de yerle bir edildi. Türk askeri, El-Bab’da bulunan sivillerin kasabayı terk etmeleri için de son çağrıyı yaptı. Uçaklardan atılan bildiride “Şehirde kalırsanız gelecek günlerde güvenliğiniz tehlikede olacak. Geçici olarak kırsala veya komşu köylere gidin” denildi.