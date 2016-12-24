Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul’a 80 yıl hizmet ettikten sonra altındaki bir lokantada başlayan yangın sonucu ağır hasar meydana gelen, onarıldıktan sonra Ayvansaray-Hasköy arasına çekilen Eski Galata Köprüsü yerinden kaldırıldı. Haliç’teki su sirkülasyonunu engellediği için ortada bulunan bölümü açılmış bir vaziyette yıllardır bekleyen eski Galata Köprüsü'nün yüzer dubaları römorkörlerle çekilerek Haliç’ten çıkarıldı. Böylece birçok İstanbullunun anılarında yer alan tarihî Galata Köprüsü, İstanbul’a da veda etmiş oldu. Tarihî köprünün tamir için tersaneye götürüldüğü belirtildi. Tamirattan sonra köprünün nasıl değerlendirileceği ise henüz belli değil.

AĞIR HASAR GÖRMÜŞTÜ

16 Mayıs 1992'de çıkan bir yangınla ağır hasar gören Galata Köprüsü, yapılan onarımların ardından Ayvansaray-Hasköy arasına yerleştirilmişti. E-5 karayolunun geçtiği Haliç Köprüsü'nün onarımı sırasında trafik sıkışıklığına çözüm olması için 2002 yılında tekrar hizmete açılmış ve faydalı olmuştu. Ancak Eski Galata köprüsü yolcu vapurlarının Eyüp’e geçişine engel olduğu ve su sirkülasyonunu önleyerek Haliç’in temizlenmesi çalışmalarını aksattığı gerekçesiyle 7 Ekim 2012 yılında tekrar yaya ve araç trafiğine kapatılmış, sökülerek yerinden kaldırılacağı açıklanmıştı.

Bu açıklamanın üzerinden 4 yıl geçmesinin ardından o tarihten bu yana orta bölümünde bulunan üç duba sökülüp gerideki dubalara bağlı bir şekilde bekleyen Galata Köprüsü, Haliç’e veda etti. Galata köprüsünün yüzer dubaları römorkörler aracılığı haliçten çıkarıldı. Böylece tarihi köprü haliç’ten ayrılmış oldu. Galata köprüsünden geriye Ayvansaray kıyısında kara üzerine inşa edilen 50 metrelik giriş bölümü kaldı. Bu yapının da önümüzdeki günlerde yerinden söküleceği öğrenildi. Tarihî köprünün ise tamir için romörkörlerle tersaneye çekildiği, tamiratın bitmesinin ardından ne şekilde değerlendirileceğine karar verileceği öğrenildi. DHA