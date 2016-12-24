Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki 3 fotoğraf için oy kullandı.

Erdoğan, haber kategorisinde Kayhan Özer'in, Cumhurbaşkanlığı himayesinde İstanbul Valiliği ve İstanbul Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle Yenikapı miting alanında gerçekleştirilen, "Demokrasi ve Şehitler Mitingi"nde çektiği aynı isimli fotoğrafa oy verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, spor kategorisinde Bülent Doruk'un çektiği, Spor Toto Süper Liginin 33. haftasında Osmanlıspor ile Vodafone Arena'da oynadığı maçı kazanarak, sezonun bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Beşiktaş'ın teknik direktörü Şenol Güneş'in yaşadığı sevinci anlatan "Şenol Güneş"fotoğrafına oy verdi.

Yaşam kategorisinde ise Erdoğan'ın oy kullandığı, Cem Genco'nun, Suriye'nin İdlib kentinde rejim birliklerine ait savaş uçaklarından atılan varil bombası nedeniyle iki bacağını, sağ el parmaklarını, gözlerini ve işitme yetisini kaybeden 27 yaşındaki Mamun Halit Nasır'ın 5 yaşındaki kızı Gözyaşı'nın, babasının tedavi edileceğini duyduğu andaki sevincini yansıtan "Gözyaşının babası için çağrısı karşılık buldu" adlı fotoğrafa CHP Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da oy verdi.