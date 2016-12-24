Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgilere göre, İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri daha önceden yapılan FETÖ operasyonları kapsamında gözaltına şüphelilerin verdiği ifadeler doğrultusunda çalışma başlattı. Çalışma kapsamında yapılan teknik takibin ardından 14'ü çeşitli rütbelerde subay, 6'sı ise örgüt içerisinde 'abi' olarak adlandırılan 20 şüpheli belirlendi.



Yapılan tespitler üzerine harekete geçen polis ekipleri İstanbul, Bursa, Diyarbakır, Ankara, Gaziantep, Iğdır, Muğla, Antalya, Edirne ve Şırnak'ta eş zamanlı operasyon başlattı. Operasyon kapsamında gözaltılar olduğu öğrenilirken, çalışmalar devam ediyor.



ADIYAMAN'DA FETÖ/PDY OPERASYONU



Adıyaman'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonun ardından adliyeye sevk edilen 10 şüpheliden 2'si tutuklandı.



Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 23 şüpheliden 10'unun emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen, aralarında infaz koruma memuru, zabıt katibi ve mesleklerinden ihraç edilen öğretmenlerin de bulunduğu zanlılardan 2'si tutuklandı, 8'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Diğer şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.