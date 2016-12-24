Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün yaptığı açıklamada dört aydır devam eden harekâtta yaklaşık bin DEAŞ teröristinin öldürüldüğünü açıklamıştı.

TSK, Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında yürütülen El Bab operasyonu ile ilgili açıklama yaptı.

TOP VE HAVAN ATIŞLARI YAPILDI

Yapılan açıklamada "Top-havan atışları sonucu ve yaşanan çatışmalarda 38 DEAŞ'lı terörist etkisiz hale getirilmiş, 1 silahlı araç ve 1 Drone imha edilmiştir.

Hedef tespit vasıtaları ile tespit edilen DEAŞ'a ait 141 hedef ateş destek vasıtalarımızla ateş altın alınmıştır.

KARARGAH BİNALARI İMHA EDİLDİ

Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar tarafından, Bab bölgesinde tespit edilen DEAŞ terör örgütüne ait toplam 6 hedefe 6 bomba atılarak; 30 DEAŞ'lı terörist etkisiz hale getirilmiş, DEAŞ tarafından kullanılan 3 karargâh binası ve 3 bombalı araç garajı imha edilmiştir.

Toplamda 68 DEAŞ'lı terörist etkisiz hale getirildi, çıkan çatışmalarda 2 muhalif şehit oldu" ifadelerine yer verildi.