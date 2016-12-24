Belçika Türk Federasyonu Başkanı Ömer Zararsız'ın verdiği bilgiye göre, federasyon binasının önüne içinde paket olan bir poşet bırakıldı. Bir federasyon üyesinin paketi fark etmesi üzerine polise haber verildi. Olay yerine daha sonra bomba imha uzmanları gelerek paketi, robotla patlattı. Zararsız, paketin içinde patladığında yangına sebep olacak bir düzenek bulunduğunun kendisine söylendiğini aktardı. Belçika basınına göre, Brüksel Savcılığı Sözcüsü Denis Goeman de, paketin içindekinin patlayıcı olduğunu doğruladı. Pakette, bir gaz tüpü ve ateşleme sisteminden oluşan düzenek bulunduğu belirtildi.
Türk Federasyonu binasına bombalı paket bırakıldı
24.12.2016 - 13:51 | Son Güncelleme: 24.12.2016 - 13:51
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Belçika'daki Türk Federasyonu binasının önüne bombalı paket bırakıldı. Paket bomba imha uzmanları tarafından imha edildi.
Etiketler : Ömer Zararsız,belçika,Belçika Türk Federasyonu Başkanı,
431903 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/431903.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER