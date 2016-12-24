Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başbakan Yıldırım, Kadın Girişmciler Heyeti'nde konuştu.

İşte Yıldırım'ın konuşması:

Yıldırım'ın sözlerinden satır başları şöyle:

Güven ve istikrarı kalıcı hale getirmemiz bizim asli görevimizdir. Sadece 2007'den bugüne kadar 7 milyon vatandaşımıza iş imkanı sağladık. OECD ülkeleri arasında son yıllarda en fazla istihdam oluşturan ülkelerde ikinci sıradayız. 2007-2015 arasında AB kadın istihdam oranını yine en fazla artıran ülkeyiz. Bu şu anlama gelmesin; Avrupa ülkelerinden daha iyiyiz, OECD ülkelerinden daha iyiyiz değil. Son yılların performansından bahsediyorum. Burada gideceğimiz çok yol var, katedeceğimiz çok mesafe var.

İş gücüne katılımda ağır gidiyoruz. Kadınların iş gücüne katılımı hala yetersiz. Türkiye'nin kadın-erkek nüfusu neredeyse eşit. Hatta yüzde 1 kadınlar daha fazla. Onun için iktidar sizsiniz esasında. Yüzde 51-49 hatırladığım kadarıyla. Dolayısıyla burada yüzde 10'luk bir artış sağlayabilmişiz. Bunun daha da artması lazım. Bunu da siz yapacaksınız, siz hemcinslerinize daha çok alan açacaksınız. Madem erkeklerden şikayetiniz var, öyle mi? Tercihlerinizde pozitif ayrımcılığı siz başlatacaksınız.

OTORİTE BOŞLUĞU TERÖRÜ PALAZLANDIRDI

Burada üzerinde durmamız gereke konulardan birisi, karşı karşı olunan tehlikelerdir. Türkiye hakikaten büyük bir savaş veriyor. Dışarıdan ama yapılanması içeriden asimetrik bir saldırıyla karşı karşıyayız. Irak'taki otorite boşluğu terör örgütlerinin palazlanması için zemin oluşturdu. Bize bu terör olarak dönüyor.

PKK'YA SİLAH VERDİLER

Türkiye zor bir araziye sahip. Hele hele Irak sınırında fiziki kontrol etmek ihtimali yok. Terörle mücadelede strajimizi savunmadan saldırıya çevirdik. PKK büyük bir bozguna uğradı. Bunun için güneydeki ülkelerden destek görmeye başladı. DAEŞ gibi örgütler PKK'ya silah vermeye başladı. Onlara da kimin silah verdiği malum. Kırsalda hiçbir güçleri kalmadı. Bunun için terör örgütü artık talimatını şöyle veriyorlar: 'Kuralsız asimetrik saldırılar yapın' Herkesin elinde ne varsa ses getiren eylemler yapın demek. İstihbarat altyapısını da güçlendiriyoruz.

TÜRKİYE'NİN BÜYÜMESİNDEKİ ENGEL BÜROKRASİ

Bazıları diyor ki, Fırat Kalkanı'nı neden başlattınız. Bu operasyon başladıktan sonra Türkiye bölgede işin içine tam anlamıyla girdi. Başlatmasaydık, Gaziantep'in ortasına füze düşüyor. Tehdidi kapıya gelmeden önlemek gerekir. Güney sınırında yaşayan vatandaşların güvenliği sağlamak amacımız. Türkiye bu sorunların üstesinden gelecek güce sahiptir. Sadece savunma gücümüzü değil, caydırıcılık gücümüzü de geliştireceğiz. Hazır ol harbe, istiyorsan sulh-ü sukün diye lafımız vardır. Bu önemli bir şey. 1 yılda 3 mega projeyi hizmete aldık. Avrasya Tüneli'ni projesini devlet planlama teşkilatına onaylatmak için 1.5 yıl çaba harcadım, bakan olarak. Türkiye'nin büyümesindeki engel bürokrasi.''