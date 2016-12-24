Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Maltepe'de düzenlenen SGK Maltepe Şehit Erol Olçok Kampüsü'nün açılış töreninde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Buraya farklı bir zenginlik katan bir kampüs. SGK'nın buraya Şehit Erol Olçok kardeşimizin ismini vermesini vefa örneği olarak görüyorum. 15 Temmuz Şehitlerimizin her biri kalbimizde önemli yere sahip. Oğlu Abdullah Tayyip'le beni ve ailemi üzmüş, bir taraftan da sevindirmiştir. Ailemde 'bize de böyle şehadet nasip etsin' diyenler olmuştur.

Cenaze namazlarına katıldığım şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Erol Olçok çok uzun yıllar birlikte çalıştığım ülkemiizn en üretken kişilerinden biri olduğuna inandığım biriydi. Vefatı da hayatı gibi sıradışı oldu. Darbe gecesi ilk çıkan grupta yer alan darbecilerin yakasına yapışıp hesap soran arkadaşımız ilk şehit olanlar arasında yer almıştır. Ama kalleşçe.

İDAM ÇIKIŞI: ONLAR KARIŞAMAZ

İdamla ilgili milletin talebi parlamentonun yerine getirmesi gereken taleptir. Parlamento gündemine almalıdır. Gündemine alır, karar çıkarsa, bana geldiğinde ben bunu onaylarım. Bu konu devletin insiyatifinde olan bir konu değildir. Devlet katili af yetkisine bana göre sahip değildir. Kimse söz sahibi değildir, Hans söz sahibi değildir. Kimin af yetkisi, onun evlatlarının eşinindir.

O FETÖŞLER ANLAYACAK

Bize düşen nedir, şehitlerimizin hatırasını yaşatmaktır. Burada açılışını yaptığımız tesis de hizmetlerin yanı sıra ismiyle böyle hayırlı bir işe vesile olacaktır. İsminin belirlenmesinde emeği geçenleri huzurlarınızda tebrik ediyorum. 15 Temmuz bize önemli dersler verdi. Tarihimizin en büyük ayıplarından darbelerin öyle kolayca olmayacağını göstermiştir. Rahmetli Menderes'i ipe çektiler ama kimse sokağa çıkmadı. 3-5 kurşun bomba tank uçakla bu milletin kaçacağını sanan FETÖŞ'ler durumun böyle olmadığını anlayacak.

HEPSİ TÜRK MİLLETİNİN CESARETİ KARŞISINDA HEZİMETE UĞRADI

Filanca tarihte darbe olacak. Yahu hep söylüyorum bu ten bu canda oldukça bu tenler bu canlarda oldukça ne olacak darbe yapsanız ne olacak yahu. Öyle de olsa böyle de olsa topraktan geldik toprağa gideceğiz. Adam Pelsinvanya'dan buraya gelemiyor ki. Kendi üzerinden istikamet verme peşinde olanlar sandıkları kadar kolay olmadıklarını görüyorlar. İnfaz ederek kendi vesayetlerini sürdürmek isteyenler 15 Temmuz'da milli irade duvarına çarptı. FETÖ'den PKK'ya kadar hepsi Türk milletinin cesareti karşısında hezimete uğradı.

Adam Pensilvanya'dan kalkıp buraya gelemiyor ki. Bunlar ihanet çetesi. Türkiye direndikçe saldırıların şiddeti arttı, ahlak seviyeleri düştü.

KİM NE DERSE DESİN ARTIK CERABLUS'A GİRECEĞİZ DEDİK VE...

Türkiye'nin El Bab'da ne işi olduğunu, orada bu kayıpları ne için verdiğimizi soranlar hala bu meselenin ne olduğunu anlayamamışlardır. Bu gafillere bir kez daha hatırlatıyorum: Gaziantep'te 56 kardeşimiz şehit olduğu zaman siz demiyor muydunuz nerede devlet, nerede hükümet diye. Kilis'te olduğu zaman 'devlet nerede' demediniz mi? Hatta bazıları utanmadan sıkılmadan 'Bunlar bizim partimizin üyesi' diyecek kadar ileri gittiler. O olaydan sonra artık durmak yok dedik.

ÖSO'NUN 'TERÖR ÖRGÜTÜ İLE ALAKASI YOKTUR

Kim ne derse desin artık Cerablus'a gireceğiz dedik. ÖSO ile yola devam ettik. Birileri TV'de utanmadan sıkılmadan ÖSO terör örgütüdür diyor. Onlar ılımlı muhaliflerin ta kendisidir. Terör örgütü ile alakası yoktur. Onlar topraklarını koruyorlar. Onları biz eğittik. Bu kadar açık konuşuyorum. Hep ne dedim. Terörden arındırılmış güvenli bölge yapmamız lazım. İran, Rusya, Amerika'ya söyledim.

Biz diyoruz ki: Biz, terörden arındırılmış güvenli bölge ilan edeceğiz Kuzey Suriye'de. Biz Kuzey Suriye'de yeniden bir devlet kurulmasına müsaade etmeyeceğiz, bu böyle biline. Kimse gelip de oradan Kilis'i, Gaziantep'i, Şanlıurfa'yı artık tehdit edemez. Bu tehditlerden arındırılmış bir bölge. Üçüncüsü neydi hatırlayın: Uçuşa yasak bölge. 20 Ocak'tan sonra Amerika'da yeni yönetim işbaşı yapıyor. Onlarla da konuşacağız. Halep'ten 45 bin kardeşimizi kurtardık. Onları İdlib'e aldık. Gerekirse kendi topraklarımıza da alabiliriz. Dün akşam Sayın Putin'le bir görüşmem oldu. Bizlere teşekkürü oldu. Dediler ki: Burada bu insanların kurtuluşunda sizin de kararlılığınız olmasaydı, el ele vermeseydik bu süreci bu şekilde bitiremezdik.

MÜNBİÇ'TEN SONRA RAKKA VAR...

İşin bu bölümü bitti ama şimdi Münbiç var. Münbiç'ten sonra Amerika ile el ele verebilirsek Rakka var. Dünyadan 'bize ne' diyenlere sesleniyorum: Biz bu dünyada yaşıyoruz. Türkiye küresel bir güçtür. Bunu bileceksin. Bize bu soruyu soranlara diyorum ki: Bu Parlamentoda ne işiniz var? Bu Parlamentoda yer alanın eğer dünya ile ilgili bakışı yoksa orada durmasına gerek yok. Geldiğin yere dön.

Nerede bir zulüm varsa zulmün olduğu yerde biz varız. Bizim dedelerimiz Hint yarımadasına gitmedi mi? Bizim ecdadımız keyfinden mi gitti? Biz Suriye'de bugün varsak güçlü devlet olduğumuz için. Ve olacağız.