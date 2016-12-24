İstanbul’da çalışmalarını sürdüren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Meclis Başkanı Sibel Siber'i kabul etti. Haliç Kongre Merkezinde gerçekleşen görüşme yaklaşık bir saat sürdü.