İstanbul’da çalışmalarını sürdüren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Meclis Başkanı Sibel Siber'i kabul etti. Haliç Kongre Merkezinde gerçekleşen görüşme yaklaşık bir saat sürdü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan KKTC Meclis Başkanı'nı kabul etti
24.12.2016 - 18:39 | Son Güncelleme: 24.12.2016 - 18:39
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Meclis Başkanı Sibel Siber'i kabul etti.
Etiketler : Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,
431973 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/431973.aspx
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