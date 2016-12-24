Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Kdz. Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı asayiş ve KOM ekipleri PTT Kavşağı’nda durdukları 41 VN 155 plakalı otomobilde yaptıkları arama sırasında sürücü T.T.’nin (18) üzerinde 16 adet uyuşturucu hap ele geçirdi. Polis ekipleri T.T.’nin evinde yaptığı aramada ise 92 adet daha uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyon kapsamında T.T. ile bağlantılı olduğu iddiası ile M.H. (21), M.Ö.(22), B. P. (23) ve Y. K.(22) gözaltına alındı. T.T. ve M.Ö. hakkında ‘uyuşturucu ticareti yapmak’, M. H., Y. K. ve B. P. hakkında ise ‘uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak’ suçlamasıyla yasal işlem başlatıldı.

Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

