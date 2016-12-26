Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İzmir'in Urla İlçesi'nde, sahil güvenlik botunun çarptığı balıkçı teknesinde bulunan 51 yaşındaki Feridun Taygan boğularak hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Çeşmealtı Mahallesi açıkları Hekim Adası mevkiinde meydana geldi.



Feridun Taygan, arkadaşı 35 yaşındaki Ferit Bayındır ile balık tutmak için denize açıldı. Bir süre sonra Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın 12 numaralı botu Taygan ve Bayındır'ın içinde bulunduğu "Sinan Mete" isimli 6,5 metrelik tekneye çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yaralanan Taygan ve arkadaşı denize düştü. Sahil güvenlik ekipleri Bayındır'ı bota alırken, Taygan gözden kayboldu. Bölgede arama çalışması yapan ekipler, Taygan'ın cansız bedenine ulaştı.

Sahil güvenlik botu tarafından kıyıya getirilen Taygan'ın cenazesi, önce Urla Devlet Hastanesi morguna ardından da otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi.