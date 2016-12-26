Kayseri Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "17.12.2016 günü ilimizde meydana gelen hain terör saldırısı sonucunda yaralanan 55 vatandaşımızdan bugün itibariyle 20 vatandaşımızın tedavisi devam etmektedir. Olay anından bugüne kadar fedakârca çalışan hastane personellerimize teşekkür ediyor, şehitlerimize tekrar Allah’tan rahmet, yakınlarına sabırlar, yaralılara da acil şifalar diliyorum" denildi.
Kayseri'deki saldırıda yaralanan 20 asker hastanede
26.12.2016 - 11:13 | Son Güncelleme: 26.12.2016 - 11:13
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
17 Aralık'ta Kayseri'de meydana gelen terör saldırısında yaralanan 55 askerden 20'sinin tedavisi sürüyor.
Etiketler : kayseri,saldırı,
432431 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/432431.aspx
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