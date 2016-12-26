Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin talimatı üzerine Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanlığı tarafından başta Halep kenti olmak üzere Suriye’deki zor kış koşullarında yaşam savaşı veren insanlar için yardım kampanyası başlatıldı. Kampanya kapsamında 40 TIR dolusu, battaniye, yorgan, kışlık kıyafet, su, bebek maması gibi acil insani yardım malzemeleri toplandı. Türkiye’nin hemen her ilinden toplanan yardım malzemeleri Gaziantep’te getirildi. Ortadoğu Fuar Merkezi önünde buluşan tırların sürücüleri için düzenlenen uğurlama törenine Ülkü Ocakları Genel Başkanı Olcay Kılavuz, MHP İl Başkanı Muhittin Taşdoğan, Türkiye’nin çeşitli illerinden MHP ve Ülkü Ocakları yöneticileri ile ülkücüler katıldı.



Uğurlama töreninde konuşan Genel Başkan Kılavuz, Suriye’deki drama 6 yıldır sessiz kalan ülkelere tepki gösterdi. Suriye’deki katliamların dünyanın gözü önünde yapıldığını vurgulayan Kılavuz, "Atalarımızın emaneti ecdadımızın yadigarı olan Suriye’de, Halep’te, maalesef 6 yılın içerisinde büyük savaşlar cereyan etmektedir. Soydaşlarımız, dindaşlarımız, kardeşlerimiz, vahşetle, dehşetle, katliamlarla karşı karşıya kalmaktadır. Bu Türk ülkücülerini derinden yaralamakta ve üzüntüye sevk etmektedir. Bu sürecin başlaması itibariyle hareketimizin Lideri Devlet Bahçeli’nin emir ve talimatlarıyla, elimizden geldiğince, dilimizin döndüğünce her türlü yardımları ulaştırmaya gayret ettik. Özellikle son dönemde Halep’te insanlık katlediliyor. Maalesef dünyanın gözü önünde sözüm ona, o insan hakları savunucularının, medeni dünyanın gözü önünde, sayısızca insanımız hayatını kaybetmiş durumda. Maalesef, bölgede, rahmetli olan, hayatını kaybeden eden insanlarımız, Müslüman,Türk oldukları için medeni, hür dünya, 3 maymunu değil, 3 bin maymunu oynamaktadırlar. Maalesef kılları bile kıpırdamamaktadır” dedi.



Programın ardından ülkücüler el sallayarak tırları uğurladı. Klakson eşliğinde alandan ayrılan tırların bir kısmı Halep’e geçmek için Hatay’daki Cilvegözü Sınır Kapısı’na, diğer kısmı ise Azez El-Bab bölgesine hareket etmek için Kilis Öncüpınar Sınır Sapısına doğru hareket etti.