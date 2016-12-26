Edinilen bilgilere göre, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, hakkında “Kamu görevlisine hakaret etmek” suçlamasıyla soruşturma başlatılan HDP Diyarbakır Milletvekili Ziya Pir’e tebligat gönderilerek, ifade vermeye çağrıldı. İfade vermeye gelmeyen Pir hakkında, “savcılığa zorla getirilme” kararı çıkartıldı. 