Edinilen bilgilere göre, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, hakkında “Kamu görevlisine hakaret etmek” suçlamasıyla soruşturma başlatılan HDP Diyarbakır Milletvekili Ziya Pir’e tebligat gönderilerek, ifade vermeye çağrıldı. İfade vermeye gelmeyen Pir hakkında, “savcılığa zorla getirilme” kararı çıkartıldı.
HDP'li Ziya Pir hakkında zorla getirilme kararı
26.12.2016 - 15:48 | Son Güncelleme: 26.12.2016 - 15:48
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında soruşturma başlatılan HDP Diyarbakır Milletvekili Ziya Pir hakkında “savcılığa zorla getirilme” kararı çıkartıldı.
Etiketler : Diyarbakır,haberler,ziya pir,
432523 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/432523.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER