Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ekrem İmamoğlu, Twitter hesabından peş peşe takipçilerini şaşırtan tweetler attı. İmamoğlu adresinden: 'Genel Başkanımız Kılıçtaroğlunun Teröre karşı duyarsızlığından ötürü CHP'den ayrılarak Milliyetçi Hareket Partisine geçiyorum' diye yazınsa sosyal medya sallandı. Bir sonraki tweetinde ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yer veren İmamoğlu: 'Söylemleriyle ve dik duruşuyla bu kararı almamda yardımcı olan Sn Recep Tayyip Erdoğana çok teşekkür ederim' dedi. Son olarak: 'Chp'li olarak hiçbir zaman yazamadım yazdırmadılar ama KAHROL PKK - KAHROL FETO' diyen İmamoğlu hakkındaki gerçek kısa sürede ortaya çıktı.

Ekrem İmamoğlu'nun hesabının Ayyıldız Tim tarafından ele geçirildiği ortaya çıktı. İşte İmamoğlu'nun hesabından atılan o tweetler ve Ayyıldız Tim'in paylaşımları:





