Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başbakan Binali Yıldırım, "İstiklalin sembolü Ilgaz'dan ilan ediyorum; Yolları böleriz, Türkiye'yi böldürtmeyiz, bayrağı indirtmeyiz, ezanları dindirtmeyiz. Dost düşman herkes bunu bilsin." dedi. Yıldırım, Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli'nin açılışının ardından Ilgaz ilçesine geçti. AK Parti İlçe Başkanlığını ziyaret eden Yıldırım, burada bir süre partililerle sohbet etti. Ardından Ilgaz Belediyesine giden Yıldırım'ı burada Belediye Başkanı Arif Çayır karşıladı. Başbakan Yıldırım basına kapalı gerçekleşen ziyarette, Çayır'dan ilçeye ilişkin bilgi aldı.

Yıldırım, belediye önünde toplanan vatandaşlara hitaben yaptığı konuşmada, öğle saatlerinde 139 yıllık hayali gerçeğe dönüştürdüklerini, Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli'ni açtıklarını anımsattı.

Çankırı tarafından girdikleri Ilgaz Dağı'nın diğer tarafından çıktıklarını ve toplamda 11 kilometre uzunluğunda iki tüneli tamamladıklarını belirten Yıldırım, "Artık Ilgaz, 'Geçit vermiyorum.' diyemeyecek. Yazın Ilgaz'a gidip yaylalarda vakit geçireceksiniz, dinleneceksiniz ama kışın Ilgaz'ın altından tünelle geçip Kastamonu'ya gideceksiniz. Kastamonulular da Çankırı'ya gelecek. Çankırı'ya giderken de Ilgaz'ı pas geçemeyecekler." diye konuştu.

Başbakan Yıldırım, vatandaşın yüzünü güldürmek için her şeyi yaptıklarını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını ilçe halkına ileten Yıldırım, Erdoğan'ın da açılış için gelmek istediğini ancak önemli bir işinin çıkması nedeniyle programa katılamadığını söyledi.

"Yolları böleriz, Türkiye'yi böldürtmeyiz"

Ilgaz'ın ihtiyaçlarının kendisine tek tek anlatıldığını dile getiren Başbakan Yıldırım, şunları kaydetti:

"Şimdi bize düşen bunların gereğini yapmak, onun için buradayız. Burası bir anlamda benim memleketim. Benim dünürüm de Çankırılı. Dolayısıyla buraya karşı sorumluluğumuz, yükümüz bir kat daha fazla. Çankırı, Ankara, Kastamonu, Kurşunlu yolu Allah'a şükür kaymak gibi. Yolları böldük, hayatları birleştirdik. Yolları böldük milleti birleştirdik, doğu ile batıyı, kuzey ile güneyi birbiriyle buluşturduk. İstiklalin sembolü Ilgaz'dan ilan ediyorum; yolları böleriz, Türkiye'yi böldürtmeyiz, bayrağı indirtmeyiz, ezanları dindirtmeyiz. Dost düşman herkes bunu bilsin. 15 Temmuz gecesi sizler, 79 milyon vatan evladı Türkiye'ye sahip çıktınız. Alçak Fetoculara hak ettiği dersi verdiniz. Allah sizden razı olsun. O darbe gecesi benim yolum da buraya düştü. Sabahın erken saatlerinde burada bir mola verdim. Kaymakam beyin evine misafir olduk, yarım saatimizi burada geçirdik. Onun için Ilgaz'ın bizim zihnimizde özel yeri var."

Yıldırım, 780 bin kilometrekare vatan toprağının her köşesine vatandaşların duasıyla hizmet götürmeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.