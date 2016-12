Türkiye Gazetesi

Tüyap Bursa Fuar Merkezi otoparkında düzenlenen törenle, içinde yiyecek, giyecek, battaniye, yakacak gibi temel ihtiyaç malzemelerinin olduğu 40 TIR Halep'e dualarla uğurlandı. Kur'an-ı kerim tilavetiyle başlayan törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, "Bizler her zaman ülkemizle, milletimizle gurur duyuyoruz. Her zaman bu yardımları topluyoruz. Ülkemiz bu konuda da öncüdür" dedi.

Türkiye'nin ekonomide 17'inci, fakat insanlıkta birinci olduğunu ifade eden Başkan Recep Altepe, "Bu milletimizin büyüklüğünü gösteriyor. Batıda toplanan yardımlar solmuş, kullanılmayan şeyler. Geçtiğimiz günlerde bir ülkede baraj patladı, her yeri su bastı. Yabancılar, yardım için gönderdiğimiz eşyaları, 'Bunlar markalı ürünler, satın alacak paramız yok' diyerek almamış. 'Bunları Bursa'daki hayırseverler topladı, Büyükşehir Belediyesi gönderdi' deyince şaşırmışlar. Bu millet yardımını böyle yapar" şeklinde konuştu.

Çanakkale savaşında Suriyelilerin bizlerin yanında olduğunu ifade eden Altepe, "Onlar da bizlerle bu dava için Allah yolunda şehit oldular. Bu ülke için canlarını, kanlarını verdiler. Biz birsek, kardeşsek onlara da sahip çıkacağız. İnşallah bu kötü günler geçecek. Şu anda da geleceğe yürüyecek adımlar atılıyor. Milyonlarca Suriyeli kardeşimiz, malıyla, birikimiyle, her türlü becerisiyle bizim için çalışıyor. 20 milyonluk Suriye ile bütünleştik. Geleceğe daha büyük adımlarla yürüyeceğimizin işaretidir" dedi.

Bursa İl Müftüsü Mehmet Köktaş'ın dua ettirmesinin ardından 40 TIR Halep'e doğru yola çıktı.