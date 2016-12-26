Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret eden ve PKK, KCK silahlı terör örgütünün mensuplarını ve eylemlerini destekleyen paylaşımlar yaptıkları tespit edilen H.Ö. ve Y.Ç. yapılan operasyonla gözaltına alındı. H.Ö. ve Y.Ç.'nin gözaltına alınması sırasında Y.S.'nin evinde yapılan aramalarda da FETÖ/PDY terör örgütü lideri Fethullah Gülen'e ait kitaplar ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan H.Ö. ve Y.Ç. sevk edildiği adliyede tutuklandı.