Başbakan Binali Yıldırım, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli görüşmesi sona erdi.İkilinin gündeminde yeni anayasa çalışmaları yer alıyor.İki lider Çankaya Köşkü'nde bir araya geldi.Görüşme yaklaşık 45 dakika sürdü.
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Başbakan Binali Yıldırım, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli görüşmesi sona erdi.İkilinin gündeminde yeni anayasa çalışmaları yer alıyor.İki lider Çankaya Köşkü'nde bir araya geldi.Görüşme yaklaşık 45 dakika sürdü.
Etiketler : Başbakan Binali Yıldırım ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli,