Başbakan Binali Yıldırım, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli görüşmesi sona erdi.İkilinin gündeminde yeni anayasa çalışmaları yer alıyor.İki lider Çankaya Köşkü'nde bir araya geldi.Görüşme yaklaşık 45 dakika sürdü.

 