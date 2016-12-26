Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Muğla’nın Bodrum ilçesinde FETÖ’ye ait kolejde muhasebecisi olan ve hakkında terör örgütüne üye olmak suçlamasıyla yakalama kararı olan Ali B. (27), Kahramanmaraş asayiş ekiplerince şehirlerarası otobüs terminalinde 46 D 6646 plakalı otomobille hareket etmek üzereyken yakalandı. Gözaltına alınan Ali B.’nin üzerinde yapılan aramada bin 500 TL nakit para bulunurken, şüphelinin kullandığı otomobil detaylı arama için emniyet garajına çekildi.