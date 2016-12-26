Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TBMM Anayasa Komisyonunda, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin birinci maddesi kabul edildi.

AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Şentop başkanlığında toplanan komisyon, tasarının maddelerini görüşmeye devam ediyor.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, teklifin kişisel bir talep sonucu ortaya çıktığını ileri sürerek, "Şimdi Tayyip Erdoğan başbakan olsaydı, cumhurbaşkanlığında başka biri olsaydı bu değişikliği savunacak mıydınız" diye sordu.

Anayasa değişiklik teklifinin komisyona gelinceye kadar geçirdiği süreci de eleştiren Gürer, iki milletvekilinin hazırladığı bir anayasa değişikliğine dünyanın hiçbir yerinde rastlanmadığını söyledi.

Ömer Fethi Gürer, "Dünyada savaşla ifade edilen bir konjonktürde anayasasını değiştiren hiçbir ülke yoktur. OHAL sürecinde anayasasını değiştiren hiçbir ülke yoktur. Terörün bunca kol gezdiği bir ortamda anayasasını değiştiren hiçbir ülke yoktur. Bu atmosferde anayasa değişikliği olmaz. Siyasal tarihimiz bize böyle bir değişiklik yapılmasını söylemiyor." değerlendirmesinde bulundu.

CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş da AK Parti iktidarının ortaya koyduğu taslağın "kişiye özel bir tek adam rejimi" düzenlemesi olduğunu ileri sürerek, hakimlerin ve savcıların da bu teklif ile denetim altına alınmaya çalışıldığını iddia etti.

"14 yıl içinde ne istediniz de yapamadınız. Size ne engel oldu" diye soran Yarkadaş, "Bu yeni anayasa taslağı referanduma giderse halkımızın reddedeceğini biliyorum." ifadesini kullandı.

Barış Yarkadaş sözlerini, "Biz Cumhuriyeti sandıkta kazanmadık, sandıkta kazanmadığımız için de sandıkta yok ettirmeyiz." diyerek tamamladı.

MHP Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Parsak, Yarkadaş'ın konuşmasında MHP'ye yönelik ifadeleri nedeniyle sataşma gerekçesiyle söz alarak, "CHP artık karar versin, AK Parti'nin tabanına mı talip, MHP'nin tabanına mı talip" dedi.

Parsak'ın sözlerini AK Partili milletvekilleri alkışladı.

- Birinci maddeyle ilgili yeterlilik önergesi kabul edildi

Daha sonra AK Partili komisyon üyeleri Şanlıurfa Milletvekili Kemalettin Yılmaztekin, Yozgat Milletvekili Yusuf Başer ve Aksaray Milletvekili Cengiz Aydoğdu tarafından teklifin birinci maddesine ilişkin görüşmelerle ilgili yeterlilik önergesi verildi.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay söz alarak, yeterlilik önergesi yolunu uygun bulmadıklarını bildirdi.

Yeterlilik önergesinin İçtüzük'te yerinin olmadığını belirten Altay, ancak geçmişte ve halihazırda Plan ve Bütçe Komisyonunda uygulandığını, bu yolla gündeme getirilebildiğini söyledi.

Engin Altay, konunun önemli olduğunun altını çizerek, en azından her milletvekilinin söz alabilmesini sağlayacak bir yaklaşım sergilenmesini istedi.

Altay, "Bu önergeyi bir arbedeyle oylamayı doğru bulmuyoruz. Biz edebimizle lafımızı edeceğiz. Siz kendi perspektifinize göre bunun geçmesini istiyorsunuz, hatiplerinizle tezlerinizi ortaya koyarsınız. Gümrükten mal mı kaçırıyorsunuz? 'Çarşamba bitsin'. Cuma bitse ne olacak? Sayın Başbakan'ın bir takvim vermesi zaten yanlıştı, inciticiydi. Yürütmenin yasamaya müdahalesini doğru bulmuyoruz." şeklinde konuştu.

Engin Altay, teklife ilişkin söz söylemek isteyen her milletvekiline konuşma hakkı tanınmasının hakkaniyetli bir yaklaşım olacağını belirtti.

Komisyon Başkanı Mustafa Şentop, çalışmaların başından bu yana bugün hariç 3 dakika ve üzerinde konuşan milletvekili sayısının 80 olduğunu belirterek, yeterlilik önergesini oya sundu.

Önergenin görüşülmeden oylanmasına CHP ve HDP milletvekilleri tepki gösterdi. Milletvekillerinin tepkileri sırasında önerge kabul edildi.

Daha sona teklifin birinci maddesi de oylanarak kabul edildi.

Görüşmeler, teklifin ikinci maddesi üzerinden devam ediyor.