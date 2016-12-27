Denizli'nin Kale ilçesinde, sosyal medya hesabından PKK'nın propagandasını yaptığı ileri sürülen 28 yaşındaki M.Y., Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. M.Y., düzenlenen operasyonla evinden gözaltına alınarak, ilçe emniyet müdürlüğüne götürüldü. Emniyette sorgusunun ardından mahkemeye çıkarılan M.Y., ifadesi alındıktan sonra tutuklandı.
PKK propagandası yapan şahıs tutuklandı
27.12.2016 - 00:16 | Son Güncelleme: 27.12.2016 - 00:16
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Denizli'nin Kale İlçesi'nde, sosyal medya hesabından PKK’yı övdüğü ve onun propagandasını yaptığı iddia edilen M.Y. (28), gözaltına alındıktan sonra sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
Etiketler : Denizli,pkk,
432621 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/432621.aspx
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