TBMM Anayasa Komisyonunda, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin birinci ve ikinci maddesi kabul edildi.
Görüşmeler devam ediyor...
Anayasa teklifinin ikinci maddesi de kabul edildi
27.12.2016 - 02:09 | Son Güncelleme: 27.12.2016 - 02:09
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
TBMM Anayasa Komisyonunda, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin birinci ve ikinci maddesi kabul edildi.
TBMM Anayasa Komisyonunda, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin birinci ve ikinci maddesi kabul edildi.
Etiketler : anayassa teklifi,tbmm,
432636 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/432636.aspx
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