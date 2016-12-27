Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, gözaltına alınan şüpheliler İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

Savcılık sevk evrakı üzerinden nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılardan 8'i "Silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla tutuklandı. Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tutuklular arasında, meslekten ihraç edilen Prof. Dr. İştar Gözaydın Savaşır da bulunuyor. İştar'ın CHP'nin 35. Olağan Kurultayı'nda Parti Meclisi'ne (PM) girmek amacıyla Bilim Yönetim ve Kültür Platformu (BYKP) üyeliği için seçimlere katıldığı ancak PM'ye giremediği öğrenildi.

İştar'ın kapatılan Can Erzincan TV'de FETÖ soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Nazlı Ilıcak ve Mehmet Altan ile katıldığı programda örgüt propagandası yaptığı öğrenildi.