Alınan bilgiye göre, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosunca, PKK/KCK silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, Geyve ilçesinde G.D. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli, adliyeye sevk edildi.
Cumhuriyet Başsavcılığındaki ifadesinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen. G.D, tutuklandı.
Sakarya'da terör operasyonu
27.12.2016 - 22:42 | Son Güncelleme: 27.12.2016 - 22:42
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sakarya'nın Geyve ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyon kapsamında adliyeye sevk edilen bir kişi tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosunca, PKK/KCK silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, Geyve ilçesinde G.D. gözaltına alındı.
Etiketler : Sakarya,
432889 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/432889.aspx
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