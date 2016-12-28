Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Bergama Emniyet Müdürlüğü motorize trafik timleri, Adnan Menderes Bulvarı'ndaki trafik kontrolü sırasında, 35 GC 8784 plakalı otomobilin sürücüsünü durdurmak istedi. Ekiplerin "dur" ihtarına uymayan sürücü, kontrol noktasından otomobili ile kaçtı.Polisin takibi sonucu Turabey Mahallesi Pelin Sokak'a sapan sürücü, yakalanacağını anlayınca yaya olarak kaçmaya başladı.

Vakıf Sokak'ta polis ekiplerince yakalanan sürücünün üzerinde S.Y. adına düzenlenmiş kimlik ele geçirildi. Kimliğin sahte olduğunun tespit edilmesi üzerine, Bergama Emniyet Müdürlüğüne götürülen kişinin A.O.Y. olduğu ve çeşitli suçlardan arandığı anlaşıldı.Otomobilin bulunduğu bölgede, A.O.Y'ya ait olduğu tahmin edilen ruhsatsız tabanca, otomobilde ise pompalı tüfek ve fişek bulundu.