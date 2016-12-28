Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Terör örgütünün harabeye çevirdiği evlerin yenilenmesinde son aşamaya gelindi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, bölücü terör örgütünün vatandaşların evlerini harap hâle getirdiği Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yeni konutların yapımının bütün hızıyla sürdüğünü belirterek “Diyarbakır’ın Çölgüzeli ve Üçkuyular mevkii ile Şırnak’ın Silopi ve İdil ilçelerinde ortalama 2-4 ay içerisinde terör mağduru vatandaşlar yeni evlerine kavuşacak” dedi.

Terör sebebiyle bölgede 30 binin üzerinde konutun tahrip edildiğini hatırlatan Özhaseki “Her bir evi âdeta çatışma alanına çevirdiler. Sonra da terk ederken evlerin içerisine bomba düzenekleri koyarak bu evleri patlattılar. Bütün bunların yıkımları, taşınması epey zaman aldı” dedi. Özhaseki, Nusaybin’de 2 mahallenin tuzaklanmış olabilecek bombalar nedeniyle halen inşa çalışmalarına açılamadığını belirtti.

Özhaseki’nin verdiği bilgiye göre, terörden etkilenen bölgelerin altyapısıyla ilgili su, kanal, arıtma tesisleri çalışmalarına başlandı. İmar planına uygun konutların inşaatı sürüyor. 2+1, 3+1, 4+1 olarak yapılan çok sayıda evin çok yakında teslim edilmesi mümkün hale gelecek. Bakan Özhaseki “Bir vatandaşın evi yıkılmışsa ona, ‘Sana yıkım bedelini verelim, istersen plana uygun olarak git Diyarbakır evlerini kendin yaptır.’ diyoruz. Yok ‘Ben bununla uğraşamam’ diyorsa parasını vermeyi teklif ediyoruz. Ona da ‘hayır’ diyorsa ev yapıyoruz. Ayrıca bütün evlerin içerisinde eşyaların da birçoğu gittiği için, evin bedelinin yüzde 12’sini de eşya bedeli olarak ödüyoruz” şeklinde konuştu.



TOKİ, Sur’da sona geldi

Diyarbakır’ın Sur ilçesinde TOKİ’nin yaptığı çalışmanın kısa süre içinde biteceğini, teslimlerin önümüzdeki ay yapılacağı belirtildi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan “Sur, dört bir koldan yaraları sarmak üzere yeniden inşa ediliyor. Yerinde görmek, bilgi almak üzere Sur’daydık. Hızlı bir dönüşüm yaşanıyor. Yerel malzemeler kullanılarak sokak cepleri tekrar düzenleniyor. Başbakanımız Binali Yıldırım’ın açıkladığı teşvikler dışında yeni teşvikler de açıklanacak. Biz istiyoruz ki, Diyarbakır’da bir anne çocuğunu işe, okula gönderdiğinde, geleceğiyle ilgili en ufak bir endişe duymasın. Biz kararlıyız. Terörü hayatın her alanından çıkaracağız, fikrini çıkaracağız, onun verdiği bütün fiziksel alandaki tahribatı hayatımızdan çıkaracağız” diye konuştu.



AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Sur’da aslına uygun restore edilen eserleri ve yapılmakta olan evleri inceledi.