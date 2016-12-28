Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Buket GÜVEN ANKARA - Üç terör örgütü ile mücadele eden tek NATO üyesi ülke olan Türkiye’nin başlattığı Fırat Kalkanı Operasyonu’nda TSK’ya birbiri ardına tuzaklar kuruluyor. Geçtiğimiz senelerde Türkiye’nin terör örgütü DEAŞ’a destek verdiği yönünde kara bir propaganda başlatılmıştı. İddiaya göre Türkiye sınırlarını DEAŞ teröristlerine açmış ve yaralı teröristler sınırdan geçilerek Türkiye’de tedavi ettiriliyordu. Ancak Türkiye’nin 24 Ağustos’ta başlattığı Fırat Kalkanı Operasyonu’nun ardından sessizliğe bürünen Batı bu mücadelede Türkiye’yi yalnız bıraktı. Özgür Suriye Ordusu destekli operasyonlarda Türk askerine 5’li tuzak kuruluyor. İşte o planlar:

- ABD öncülüğünde DEAŞ’a karşı oluşturulan koalisyon Ağustos 2015’te kurulmuştu. Yaklaşık 15 ülkeden oluşan bu koalisyon, Irak ve Suriye’de DEAŞ’a karşı hava saldırıları düzenliyordu. Uluslararası Koalisyonun sözcüsü Albay John Dorian, operasyonun başladığı 17 Ekim'den bu yana koalisyon güçlerinin DEAŞ hedeflerine 4 bin bomba bıraktığını açıklamıştı. Geçtiğimiz yıllarda Türkiye’yi DEAŞ’a destek verdiğini iddia eden ülkeler şimdi İncirlik Üssü’nü kullanıma açmamıza rağmen El-Bab Operasyonu’nda hava desteği bile vermiyor. Türk askerinin El-Bab’a başlattığı operasyon sonrasında uluslararası koalisyon bir tek sorti bile yapmadı.

- Terör örgütü DEAŞ Türk askerini hedef alan saldırılarda âdeta düzenli orduların kullandığı teçhizatı kullanıyor. Terör örgütünün önceki gün düzenli ordu birliklerinin kullandığı RDX türü patlayıcılar yerleştirdiği ortaya çıkmıştı. DEAŞ aynı zamanda drone ve uzaktan kumandalı patlayıcıları kullanabiliyor.

- Bölgedeki operasyonlar birkaç bölgede, tüm engellere, bombalı araçlara, canlı bombalara, hendekler içine tuzaklanmış yüzlerce EYP'ye ve üstüne hava şartlarının kötü olmasına karşılık bütün hızıyla devam ettiriliyor. En son 19 askerimizin şehit olduğu saldırıda da DEAŞ bombalı araçla saldırmıştı.

- DEAŞ’ın bölgedekileri tehdit ederek sivillerin El-Bab'ın meskûn mahallinde kalmaya zorluyor. Amaç vatandaşın hedef alındığını iddia etmek. Terör örgütü bölgede hendekler kurarak sivillerin çıkışlarını da engelliyor.

- Cerablus’ta önemli bir başarı sergileyen ve El-Bab’da da süren operasyonlarda Türk askerinin ilerleyişini kesemeyeceğini anlayan çevreler bu kez moral bozma taktiğini devreye sokmaya çalışıyor. Zaman zaman Türk askerinin bölgeden geri çekileceği iddiaları ortaya atılıyor.