Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Ankara’ya resmi bir ziyarette bulunan Gine Cumhurbaşkanı Alpha Conde ile görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenlendi. Erdoğan gazetecilerin soruları üzerine, özellikle Suriye’de yürütülen Fırat Kalkanı operasyonuna ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan özetle şunları söyledi:

- DEAŞ terör örgütünü, El Bab’da şu anda dört bir taraftan kuşatmış vaziyetteyiz. Koalisyon güçleri verdikleri sözü maalesef tutmuyorlar. Verilen söz farklıydı ama şu anda farklı konumdalar. Öyle olsa da olmasa da biz yolumuza kararlı bir şekilde devam ediyoruz, devam edeceğiz. Çıkılan bu yoldan geri dönmemiz mümkün değil.

- Koalisyon güçleri ne diyordu başından, ‘DEAŞ terör örgütüne karşı bütün mücadelemizi sonuna kadar vereceğiz…’ Hatta bizi de DEAŞ’a destek vermekle suçluyorlardı. Şimdi hepsi ortadan kayboldu. Tam aksine terör örgütüne, DEAŞ da dahil olmak üzere, YPG, PYD bunlara destek veriyor. Çok açık, net ortada. Hepsinin tescilli olarak, bütün resimle, fotoğraflarıyla, video kayıtlarıyla elimizde belgeleri var. Öyle veya böyle şu anda biz kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz. Şehitlerimiz var, canımız acıyor ama geri dönemeyiz artık. Çünkü biz terörden arındırılmış güvenli bölge ilkesini tahakkuk ettireceğiz.

- (Suriye’de ateşkes görüşmeleri): Cenevre maalesef boş çıktı, kaç toplantı yapıldıysa hiçbir netice alınmadı ve sonunda yaptığım görüşmede Sayın Putin, bize Astana’yı teklif etti, ‘Buna nasıl bakarsınız’ dedi. ‘Bizim açımızdan herhangi bir sıkıntı yok’ dedik. Bu bölgeye komşu ülkelerin katılımıyla yapılacak bir Astana Zirvesi, ama bu Astana Zirvesi’ne eğer terör örgütleri davet edilecek olursa, buna tabii ki biz sıcak bakmayız. Şu anda bu işler dışişleri bakanları seviyesinde yürütülüyor. Suudi Arabistan, Katar gibi bu ülkelerin de burada yer alması bizim temennimizdir.

- Afrikalı dostlarımız da bilhassa 15 Temmuz sonrası örgütün maskelemeye çalıştığı niyetini daha açık görmeye başladı. Masumların kanını döken hiçbir örgüt, bugüne kadar başarılı olmadı, olamaz, inşallah FETÖ de ortak gayretlerimizle tarihin çöp sepetine atılacak.



CONDE: FETÖ’YÜ SİLECEĞİZ

Gine Cumhurbaşkanı Conde de şunları kaydetti: FETÖ’nün Afrika’daki etkisini azaltmak için elimizden geleni yapacağız. Bütün Gülen okullarının kapatılması için diğer Afrika ülkeleri ile birlikte çalışacağız. Bana ve hükümetime bu konuyla ilgili güven duyabilirsiniz. Türkiye’nin, bu darbe girişiminden sonra çok daha güçlü bir şekilde karşımıza çıkacağını biliyoruz. Türkiye’nin Afrika’ya, Afrika’nın da Türkiye’ye ihtiyacı var.



KÜLLİYE'DE NÖBETÇİ POLİSLERE YENİ KIYAFET

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın davetlisi olarak Türkiye’ye gelen Gine Cumhurbaşkanı Alpha Conde için Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde tören düzenlendi. Atlı Birliklerle Külliye kapısına gelen Conde’yi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Külliye girişinde karşıladı. İki ülkenin millî marşlarının okunmasından sonra Gine Cumhurbaşkanı Alpha Conde, tören kıtasını Türkçe “Merhaba asker” diye selamladı. Törende dikkat çeken bir detay ise Cumhurbaşkanlığında saygı nöbeti tutan polisler oldu. 15 Temmuz öncesi Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayına bağlı askerler, 15 Temmuz sonrası özel harekâtçı polislerin tuttuğu saygı nöbetini artık Cumhurbaşkanlığı Koruma Dairesi Başkanlığında görev yapan polisler icra ediyor. Bu polislerin ilk defa turkuaz renginde tören kıyafeti giymesi dikkati çekti.