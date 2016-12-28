Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul’da 15 Temmuz Darbe girişiminde, Emniyet Genel Müdürlüğünün talimatlarına uymayarak FETÖ adına hareket ettikleri iddiasıyla haklarından dava açılan 29 polisin yargılanmasına başlandı. Daha önce Ergenekon, Balyoz, KCK, Odatv gibi yargılamaların yapıldığı Silivri Cezaevinin yanındaki duruşma salonunun çevresinde olağanüstü tedbirler alındı. Cezaevine gelen tüm araçlar didik didik arandı. Mahkeme Başkanı Fikret Demir, ilk iki gün sanıkların savunmalarını alacağını, üçüncü gün tanıkların dinlenileceğini, dördüncü gün ise taleplerin alınacağını söyledi. 59 sayfadan oluşan iddianamede 21 polis hakkında “Darbeye teşebbüs” suçundan 3’er defa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi. 8 polisin ise, “Terör örgütüne üye olmak” suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması istendi. Sanıklardan, Hakan Erkol, Sertaç Kuytu, Ersan Gönül, Cengiz Çalık ve Soytürk Yıldız’ın avukatları, müvekkillerinin suçla alakalarının olmadığını belirterek, dosyalarının ayrılmasını talep ettiler. Mahkeme heyeti, talepleri reddetti. Yine İstanbul’da darbe girişimine ilişkin Hava Harp Okulu öğrencilerine yönelik 72’si tutuklu 75 asker hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede, Hava Harp Okulundan 70 öğrenci, 3 komutan ve 2 erin üçer kez ağırlaştırılmış müebbet cezasına çarptırılması istendi.



Denizli’de ise aralarında eski Denizli Garnizon ve 11. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Kamil Özhan Özbakır’ın da bulunduğu 42’si tutuklu 60 sanığın yargılanmasına devam edildi. Sanıklar hakkında üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep ediliyor.



Erzurum’da, darbe girişimine ilişkin açılan ilk davada, örgütün sözde “Erzurum Sıkıyönetim Komutanı” olan dönemin Erzurum Jandarma Bölge Komutanlığı Kurmay Başkanı Kurmay Albay Murat Koçak ile “sıkıyönetim komutanları” atama listesinde ismi bulunan eski Harekât ve Asayiş Şube Müdürü Kurmay Binbaşı Murat Yılmaz’ın yargılanmasına devam edildi. Duruşmada sanıkların suçunun terör kapsamında değerlendirilmesi gerektiğine işaret edilirken, sanıkların “Anayasayı ihlal” suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmaları isteniyor.

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Sivas’ta da, FETÖ’ye yönelik soruşturma kapsamında 18 sanığın yargılanmasına başlandı. Çeşitli suçlardan yargılanan sanıklar hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ve farklı sürelerde hapis cezası talebiyle dava açılmıştı.