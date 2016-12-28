Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EBRU KARATOSUN ANKARA - FETÖ içerisinde abi konumunda gizli tanık olan bir öğretmen 2009-2012 yılları arasındaki sınav sorularının nasıl ve kimlere verildiğini anlattı. Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçları Soruşturma Bürosu Savcısı Yücel Erkman tarafından FETÖ’nün sınav usulsüzlükleriyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında örgüt içinde abi konumunda bir öğretmen etkin pişmanlıktan yararlanarak itirafçı oldu. Gizli tanık, soru verilecek şahısların örgüt içerisinde aktif görevde olan ve olabilecek kişilerden seçildiğini söyledi. Soruların verileceği kişilerin güvenilir olmasına dikkat edildiğini belirten gizli tanık, örgüt içerisinde görev alan herkese soruların verilmediğini kaydetti. Gizli tanık, ÖSYM tarafından yapılan çeşitli sınavların sorularının nasıl verildiğini şöyle anlattı: 2009 yılında KPSS sınavından 1 gün önce Ankara Bölge Polis Okulları sorumlusu bizi ve kendisine bağlı olan polis okulu abilerini, kolej ve dershanede çalışanlarını davet etti. Bunun üzerine Samsun’dan Ankara’ya gittim. Bizi bir kolejde topladılar. Genel bir sohbet yapılmasının ardından birebir odaya alarak bir konunun bizimle paylaşılacağı söylendi. Sıram geldiğinde odaya girdim ve sorumlu abi ‘kurumlarda çalışmak vakit açısından çok zaman alıyor, hizmet edememeniz normal, bu iş caiz. Hatta bu işi farklı kesimler yaptı. Muhafazakâr kesimler geride kaldı’ dedi ve sınav sorularını verdi. Önce Kur’ân üzerine el bastırdı sonra da kimseye söylemeyeceğime yemin ettirdi. 15-20 dakika boyunca bilgisayardan çıktısı alınan kağıttan soru ve cevapları okudum. Ancak ertesi gün sınava girdiğimde atanacak puanı alamadım.



“SORULAR HASTA YATAĞIMA GELDİ”

2010 yılında KPSS sınavında 90 üzeri puan aldım. O dönemde Ankara’ya çağrıldım. Ancak rahatsızlığım nedeniyle hastanede yatıyordum ve gidemedim. 2010 KPSS sınavından 1 gün önce yanıma ziyaret amacıyla gelen abi, bana ‘bu sınava dair soruları aldığımı kimseye söylemeyeceğime, ima dahi etmeyeceğime ve nikâhım üzerine yemin ederim’ diyerek yemin ettirdikten sonra 1 adet CD verdi. 2011 KPSS sınav soruları Ankara’da AŞTİ’ye yakın bir evde flash bellekle bize verildi. Örgüt abisi yine alışık olduğum bir şekilde ikna edici bir konuşma yaptı. Daha sonra bana verilen sorulara ayrıca bizim altımızda da kimlere vereceğimiz konuşuldu. 2012 KPSS sınavı öncesinde polis okulları sorumluları ve altındaki abi olan kişiler Ankara’da kitap okuma programına çağırdılar. Burada sorular dağıtıldı. Ancak bu kez cevapları yoktu. 2013 KPSS sınav sorularında bildiklerim ise örgütün kullandığı ByLock programına benzer mail programı vardı. Bu program içerisinden sorular ve cevaplar gönderilmişti. Ancak kim gönderdi, nasıl gönderdi hatırlamıyorum. 2013 ALES soruları Viber sohbet programı (örgütün diğer bir kripto haberleşme programı) üzerinden gönderildi. Bu sorular merkez sınav sistemi üzerinden dağıtıldı ve bütün soruların cevapları bulunuyordu. Ben 2012’deki sınava girdim. 95 puan aldım.