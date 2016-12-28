Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye kriziyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu, "Suriye'de kalıcı ateşkes ve siyasi çözüme yakınız." dedi.

"ANLAŞMA HER AN YÜRÜRLÜĞE GİREBİLİR"

Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye konusunda iki anlaşmanın hazır olduğunu; bunlardan birinin siyasi çözüm diğerinin ise ateşkesle ilgili olduğunu aktardı. Çavuşoğlu, Rusya ile Suriye konusunda varılan anlaşmanın her an yürürlüğe girebileceğinin altını çizdi.

"PYD GÖRÜŞMELERDE YER ALMAYACAK"

Öte yandan Astana'da Ocak ayında düzenlenecek barış görüşmelerine de değinen Çavuşoğlu, "Görüşmelerde PYD yer almayacak." dedi.

"SURİYE'DE ATEŞKES ÇOK YAKIN"

Çavuşoğlu, Suriye'de yaklaşık 6 yıldır devam eden iç savaşla ilgili müjde de vererek "Suriye'de kalıcı ateşkes ve siyasi çözüme yakınız." dedi.