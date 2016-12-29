Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün emniyet yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında KHK ile meslekten ihraç edilenlerin de olduğu 70 polis hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanması için Ankara merkezli 5 ilde operasyon başlatıldı.
Ankara merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu
29.12.2016 - 10:07 | Son Güncelleme: 29.12.2016 - 10:07
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ankara merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu başlatıldı.
Etiketler : fetö,operasyonu,
433277 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/433277.aspx
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