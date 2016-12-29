Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu A Haber'de yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

İran da garantör oldu. İki metin üzerinde çalışıyoruz. Esed ile görüşmek söz konusu değil. Terör örgütü YPG müzakerelerde olamaz. ABD, bugüne kadar YPG'ye silah desteği verdi. Nokta.

ABD, Fırat Kalkanı'nı desteklemiyor

Astana'daki zirve, bizim gözetimimizde olacak. YPG kanton bölge oluşturmak için ABD'ye baskı yapıyor. Koalisyonun Fırat Kalkanı'na destek vermeme sebebi de bu. DEAŞ ile mücadelede yerel ve meşru güçler desteklenmeli. Türk askerinin Musul operasyonuna girme durumu yok.

Şuan enerjimizi tamamen, Halep'teki ateşkesi tüm Suriye sathına yaymak ve bunun denetimini çok iyi yapmak ve Suriye'de bir siyasi çözümü başlatmaya harcıyoruz.

Münbiç konusunda verilen sözler tutulmadı

Münbiç konusunda verilen sözler tutuldu diyemiyoruz, maalesef hala yerine getirilmedi. Orada, sayısını bilmiyorum ama hala YPG'liler var. Bazı unsurların hala orada kaldığını biliyoruz. Münbiç'te ortak heyetin ziyareti sırasında yerel yöneticiler şunu söylemişti: Münbiç Münbiçlilerindir, buradan olmayanlar terk etsin. Biz de bunun için uğraşıyoruz.