Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ankara Mimarlar Odası Başkanı'ın, işe gitmeden Çankaya Belediyesi'nden maaş aldığı iddiası geçen yıl yargıya taşınmıştı.

Ankara Barosu avukatlarından Berrin Yeşilyurt, Tezcan Karakuş hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu.

Candan'ın adeta bankamatik memuru gibi çalıştığı, Çankaya Belediyesi Meclis Üyesi Ali İhsan Ölmez tarafından verilen soru önergesiyle ortaya çıkmıştı.

Karakuş'un işe gitmeden maaş aldığı Çankaya Belediyesi'nin tutanaklarının ortaya çıkması ile belgelenmiş oldu.

2012 ve 2013'te Çankaya Belediyesi İmar Ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından yapılan kontrollerde Tezcan Karakuş'un yerinde olmadığı ve imza föyünde de imzasının olmadığı tespit edildi. AHABER