Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Afyonkarahisar ve çevresinde soğuk hava ile etkili olan şiddetli tipi, günlük yaşamı ve şehirler arası ulaşımı olumsuz etkiliyor. Bölgede birçok ilde okullar tatil edilmişti.

Afyonkarahisar'da dün akşam başlayan ve etkisini artıran kar yağışı, Afyonkarahisar'ı Ankara, Antalya, İzmir, Uşak ve Kütahya'ya bağlayan yollarda ulaşımda aksamalara neden oluyor.

Afyonkarahisar-­Ankara karayolunda, 40. kilometresindeki Köroğlu Bel mevkisinde kar ve tipinin görüş mesafesini iyice düşürmesi yüzünden ulaşım sağlanamıyor.

Ankara yönünden gelen araçlar Bayat ilçesinde, Afyonkarahisar yönünden gidenler ise İscehsar ilçesinde bekletiliyor.

Yolun kapalı olmasından dolayı Ankara yönüne gidecek otobüslerin seferleri de iptal edildi. Afyonkarahisar Şehirler Arası Otobüs Terminali'nden otobüslerin çıkışına izin verilmiyor.

Kar ve tipinin etkisini yitirmesinin ardından Afyonkarahisar-­Ankara karayolu yeniden ulaşıma açılacak.

İZMİR - MANİSA YOLU KAPANDI

Öte yandan İzmir'de sabah saatlerinde başlayan kar yağışı şiddetini artırarak devam ediyor. Trafik ekipleri ilk olarak Sabuncubeli mevkiinde zincirsiz araçların geçişine izin vermezken, ilerleyen saatlerde İzmir - Manisa yolunu tamamen trafiğe kapandı.