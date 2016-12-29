Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MP5 silahı ile üretimine henüz başlanan Milli Piyade Tüfeği MPT-76'nın çizim ve üretim planlarını satmak isterken yakalanan Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Silah Fabrikası Müdürü Mustafa Tanrıverdi, Ankara 4.Ağır Ceza Mahkemesince 12 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

DEVLET SIRRINI 1 MİLYON 100 BİN TL'YE SATARKEN SUÇÜSTÜ YAKALANMIŞTI

Suçüstü yapılarak gözaltına alınan Tanrıverdi, MP-5 silahı ve geliştirilen yerli piyade tüfeğine ilişkin sırları, 1 milyon 100 bin lira karşılığı satmaya çalışırken yakalanmıştı.