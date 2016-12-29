Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mersin'de kuvvetli yağışın ardından meydana gelen sel felaketinden acı haber geldi. Toroslar ilçesine bağlı Yalınayak mahallesinde sel sularına kapılan 30 yaşlarında üzerinden kimlik çıkmayan bir kadın boğularak hayatını kaybetti.

ARAÇLAR SULARA GÖMÜLDÜ

Öte yandan kentte bazı araçların alt geçitlerde sulara gömüldüğü görüldü. Sulara gömülen araçlardan vatandaşlar canlarını zor kurtardı. Araçlar için ise yapılabilecek hiçbir şey yoktu.





YÜZLERCE VATANDAŞ ARAÇLARDA MAHSUR KALDI

Kentte su basan ana yollar nedeniyle trafik dururken, araçlarında mahsur kalan yüzlerce vatandaşa itfaiye ekipleri yardım etti.

OKULLAR TATİL OLDU

Çok kuvvetli yağışın etkili olduğu il merkezindeki Mezitli, Akdeniz, Yenişehir ve Toroslar ilçelerindeki tüm okullarda eğitime bugün ara verilirken, vatandaşlar, sosyal medyada okulların geç tatil etmesine tepki gösterdi.





BELEDİYE UYARDI: ZORUNLU OLMADIKÇA DIŞARI ÇIKMAYIN

Mersin Büyükşehir Belediyesi de yaptığı uyarıyla, "Dün geceden beri etkisini gösteren sağanak nedeniyle oluşan olumsuz durumlardan etkilenmemek için vatandaşların gerekmedikçe evlerinden dışarı çıkmamaları önemle rica olunur" çağrısında bulundu.





"FIRTINA DAHA DA ARTARSA NE OLACAK BİLMİYORUM"

Öte yandan, kentte eski sahil beldeleri Limonlu ve Kocahasanlı da deniz kıyısındaki parklar, dalga yüksekliğinin 5 metreyi geçmesi dolayısıyla su altında kaldı. Kocahasanlı sahil parkı yetkilisi Hasan Çetin, fırtınanın geceden bu yana devam ettiğini belirterek, "Fırtına dolayısıyla parkların bazı bölümlerini su bastı. Dalgalar yüksek ama şu an sıkıntımız yok. Fırtına daha artarsa da bilmiyorum ne olacak?" diye konuştu.



