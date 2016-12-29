Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Önceki gün adli kontrol kararıyla serbest bırakılan 17 kişiden 5'i hakkında cumhuriyet savcılığının itirazı üzerine nöbetçi sulh ceza hakimliğince yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aralarında DBP Şehitkamil İlçe Başkanı Sultan Çelik'in de bulunduğu 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

- Patlayıcıda parmak izi

Öte yandan, 2 gün önce tutuklanan Y.K'nın parmak izinin, 18 Mart'ta şehir merkezinde düzenlenen terör örgütü PKK/KCK operasyonunda ele geçirilen patlayıcı madde üzerinden alınan parmak iziyle uyuştuğu öğrenildi.

Gaziantep'te 12 Aralık 2016 tarihinde PKK/KCK terör örgütünün talimatları doğrultusunda eylem ve faaliyette bulunduğu iddiasıyla 36 kişi gözaltına alınmış, adliyeye sevk edilen aralarında HDP ve DBP yöneticilerinin yanı sıra terör örgütünü destekleyen bazı derneklerin yöneticileri, sosyal medya üzerinden terör örgütünün propagandasını yaparak Cumhurbaşkanına, kurumlara ve güvenlik güçlerine hakaret eden, asılsız suçlamada bulunduğu belirtilen 15 kişi tutuklanmış, 17 kişi ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılmıştı.