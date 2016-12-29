Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile telefonda görüştü.Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Rus tarafının talebiyle gerçekleşen görüşmede, Suriye'deki mevcut durum ve önümüzdeki dönemde atılacak adımlar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.