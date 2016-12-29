Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile telefonda görüştü.Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Rus tarafının talebiyle gerçekleşen görüşmede, Suriye'deki mevcut durum ve önümüzdeki dönemde atılacak adımlar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Lavrov ile telefonda görüştü
29.12.2016 - 18:37 | Son Güncelleme: 29.12.2016 - 18:37
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile telefonda görüştü.
Etiketler : Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu,Rus mevkidaşı Sergey Lavrov,
433451 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/433451.aspx
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