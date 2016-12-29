İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy ve İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Hünkar Keleş ile kontrol noktasında incelemede bulunan Vali Su, burada nöbet tutan polislerle bir süre sohbet etti.
Su, denetleme defterini imzaladıktan sonra ilçeden ayrıldı.
Şırnak Valisi Su'dan polise moral ziyareti
29.12.2016 - 18:50 | Son Güncelleme: 29.12.2016 - 18:50
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Şırnak Valisi Ali İhsan Su, İdil ilçesinde kontrol noktalarında görev yapan polis memurlarını ziyaret etti.
İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy ve İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Hünkar Keleş ile kontrol noktasında incelemede bulunan Vali Su, burada nöbet tutan polislerle bir süre sohbet etti.
Kaynak: İHA
Etiketler : Şırnak Valisi Ali İhsan Su,
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