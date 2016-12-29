Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy ve İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Hünkar Keleş ile kontrol noktasında incelemede bulunan Vali Su, burada nöbet tutan polislerle bir süre sohbet etti.

Su, denetleme defterini imzaladıktan sonra ilçeden ayrıldı.