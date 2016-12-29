Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bolu'nun Paşaköy Mahallesi'nde canlı bomba oldukları tespit edilen PKK'lı teröristlerin kaldığı hücre evine Nisan ayında Polis Özel Harekat ekipleri tarafından yapılan baskında ölü ele geçirilen teröristlerin ardından başlatılan soruşturmada 2 teröriste yardım ve yataklık ettikleri iddiasıyla HDP Bolu İl Başkanı Özgür Günaydın, Bilal T., Giyaseddin Ö., Ahmet Y. ve Mazlum E. gözaltına alındıktan sonra tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Bolu Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen duruşmaya ilk kez katılan HDP Bolu İl Başkanı Özgür Günaydın, şahısların kendisini sabit bir telefonla arayarak yardım istediklerini belirterek, "eve yapılan operasyonda öldürülen kişiler beni sabit bir telefondan arayarak, inşaat işçisi olduklarını ve darp edildiklerini söylediler. Kendilerine bir gün kalacak bir ev ayarlayabilir miyim diye sordular ve Bolu'da buluştuk. Ben de Bilal T.'den yardımcı olmasını istedim. O da kendi evini değil ama arkadaşlarının evini ayarlayabileceğini söyledi. Kendilerini inşaat işçisi olarak tanıtan kişiler ve Bilal T. ile birlikte kalacakları eve gittik. Gelenlerden bir tanesi yaralıydı. Çalıştığı inşaatta diğer işçilerle aralarında kavga çıktığını söyledi. Ertesi gün Ankara'ya gitmeden önce sabah kaldıkları eve uğradım ama gitmediklerini gördüm. Bu kişilerin bir örgütle alakalı olduklarını bilmiyordum, operasyonu da çok sonra internetten öğrendim" dedi.

Duruşmada bulunan Bilal T., Giyaseddin Ö., Ahmet Y. ve Mazlum E. ise önceki ifadelerini tekrarladıklarını söylediler.

Yaklaşık 3 saat süren yargılamanın ardından karar için kısa bir ara veren mahkeme heyeti, Bilal T., Giyaseddin Ö., Ahmet Y. ve Mazlum E.'nin tutukluluk sürelerini göz önünde bulundurarak tahliyelerine, Özgür Günaydın'ın ise kaçma şüphesi sebebiyle tutukluluk halinin devamına karar verdi.