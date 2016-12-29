Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kastamonu'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 16 zanlı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 10 ilde örgütün gençlik ve üniversite yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 33 kişi hakkında adli işlem gerçekleştirildiği belirtildi.

Zanlılardan 16'sının tutuklandığı, 13'ünün adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı, 4'ünün ise arandığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Söz konusu kişiler, Kastamonu Üniversitesi ve FETÖ/PDY'ye ait, geçmiş tarihlerde faaliyette bulunan yurtlarda il imanına bağlı olarak eğitim danışmanlığı yaptı. Zanlıların bazılarının bölge talebe mesulü, ev abiliği yapan şahısların yönetiminde örgüte eleman kazandırdığı, evlerde sohbet düzenlendiği, öğrencilere değişik bankalarda hesap açılmak suretiyle vakıf ve derneklerden para aktarıldığı belirlendi. Bu paranın örgütün finansmanında kullanıldığı, evlerde kalan öğrencilerin polis ve askeri okullara yönlendirildiği, örgüt evlerinin gıda ve diğer ihtiyaçlarının esnaftan karşılandığı anlaşıldı."