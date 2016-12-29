Anayasa Komisyonu çalışmaları devam ediyor. Anayasa değişikliği teklifinin 16. maddesi kabul edildi. Teklifin 16. maddesine göre, 'Disiplin Mahkemeleri dışında Askeri Mahkemeler kurulamayacak. Ancak savaş halinde asker kişilerin görevleri ile ilgili olarak işledikleri suçlara ait davalara bakmakla görevli Askeri Mahkemeler kurulabilir' hükmü yer alıyor.
Anayasa değişikliği teklifinin 16.maddesi kabul edildi
29.12.2016 - 22:18 | Son Güncelleme: 29.12.2016 - 22:18
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Anayasa değişikliği teklifinin 16. maddesi Anayasa Komisyonu'nda kabul edildi.
Etiketler : Anayasa değişikliği,
433499 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/433499.aspx
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